Lorenzoni non frena: «Protesta ideologica»

IL VICE SINDACOPADOVA Arturo Lorenzioni è reduce da un convegno sul testamento biologico organizzato al Liviano dall'associazione Orizzonti, espressione della sua lista civica. Per sua stessa ammissione, il vice sindaco e assessore alla Mobilità di Padova non è aggiornato su quanto emerso dalla manifestazione anti tram.Nonostante questo, non rinuncia alla polemica. Fin dallo scorso settembre, infatti, il leader arancione è sempre stato il più convinto sostenitore delle due linee tramviarie che, in un futuro non troppo lontano, dovrebbero...