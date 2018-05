Lorenzo, spot in piazza San Marco E Redbull gira tra Cannaregio e Castello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PALCOSCENICOVENEZIA Cosa ci faceva il pluricampione di Moto Gp Jorge Lorenzo in piazza San Marco e al Casinò. E perché la sua Ducati numero 48 era trasportata in Bacino di San Marco a bordo di una gondola? In molti ieri se lo sono chiesto, soprattutto quando hanno visto il trentunenne pilota spagnolo vestito di tutto punto (con il caldo che c'era) sotto il sole di fronte alla BAsilica. la risposta è presto data: si stava girando lo spot promozionale della prossima tappa del Moto GP che si svolgerà domenica sul circuito del Mugello....