Lorenzo, Gabriela e Michele: in tre idee la loro sfida al futuro

INNOVAZIONEBELLUNO Sono giovani, visionari e hanno capacità che i loro genitori, alla loro età, nemmeno si sognavano. Sono i talenti dell'automazione, della robotica e della meccanica di precisione. Tutti under 30, molti ancora studenti delle superiori ma già alle prese con invenzioni e progettazioni in grado di far concorrenza alle grandi aziende e agli ingegneri. Ad allevarli è la grande Fucina del FabLab, esperienza nata dalla comunione tra il Centro Consorzi di Sedico e Costan per dare ai giovani uno spazio dove sviluppare capacità...