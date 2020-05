«Estetiste e acconciatori incassano ogni giorno solidarietà da politici e rappresentanti delle istituzioni, ma l'amara realtà è che li continuano a tenere chiusi mentre i loro colleghi tedeschi hanno già riaperto lunedì 4 maggio e da noi categorie come dentisti e fisioterapisti hanno già regolarmente ripreso a lavorare. Abbiamo predisposto il protocollo aziendale anti-contagio per le loro categorie: possono riaprire in sicurezza».

Lo afferma Alfonso Lorenzetto, presidente di Cna territoriale Treviso. L'associazione degli artigiani lancia un appello ai consiglieri regionali eletti in provincia di Treviso affinché il Veneto preveda la riapertura delle attività di queste categorie di lavoratori e chiede inoltre contributi a fondo perduto. «Notiamo che c'è molta attenzione nel definire le categorie di congiunti da poter visitare e le attività motorie o sportive da poter svolgere - rileva Lorenzetto ma nessuna attenzione per queste categorie di artigiani, i quali non hanno ricevuto nulla se non 600 euro».

Il protocollo anti-contagio predisposto da Cna Treviso include le linee guida per la sicurezza nei luoghi di lavoro e un sistema di regole specifiche per i settori dell'acconciatura, dell'estetica e degli altri imprenditori dei servizi alla persona. «Ci sono pratiche anti-contagio che valgono per tutti i lavoratori e pratiche specifiche per queste categorie, come ad esempio la programmazione degli appuntamenti per non creare attese e avere il tempo per sanificare i locali» spiega Francesca Peltrera, responsabile sicurezza di Cna Treviso. Il protocollo anti-contagio di Cna descrive i comportamenti e prassi da adottare in materia di accoglienza del cliente,

modalità di svolgimento dell'attività e utilizzo dei dispositivi di sicurezza,

pulizia degli ambienti, degli strumenti, degli indumenti e della biancheria del lavoro,

e gestione dei collaboratorie dei dipendenti.

