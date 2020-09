Quello fra Lord Byron e Venezia fu e rimane un rapporto inscindibile, che in soli tre anni di permanenza dell'inglese in laguna ha lasciato tracce infinite nella storia e nella leggenda. Sulla sua permanenza in città (a parte le decine di amanti) fin da subito entrarono infatti nella mitologia popolare le selvagge galoppate al Lido, le lezioni di armeno al monastero dell'isola di San Lazzaro e le estenuanti nuotate in Canal Grande sull'onda delle quali fu successivamente istituita una gara di nuoto, la Coppa Byron tentativi coi quali l'eccentrico Lord tentò di sconfiggere la sua perenne (e romantica) malinconia, e dissimulare quel piede destro lievemente deforme che lo accompagnava dalla nascita e che lo costringeva a zoppicare leggermente.

Caustico, feroce con quella società inglese dalla quale era stato messo al bando a causa della sua condotta di vita giudicata troppo scandalosa (fu accusato di incesto, adulterio, omosessualità, sodomia e altro ancora: probabilmente era tutto vero e decisamente troppo per la Londra pre-vittoriana), Byron intraprese un suo personalissimo grand tour, che lo portò a soggiornare in molti luoghi dell'europa meridionale e a non tornare più in Gran Bretagna. Una vita in fuga che aveva avuto un punto di svolta, molti anni prima: l'inaspettata nomina a Lord nel 1798, quando aveva dieci anni, in seguito all'improvvisa scomparsa di un prozio rimasto senza eredi.

continua a pagina XXIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA