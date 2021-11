Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LONTANO DAL PALCOBELLUNO «Il territorio ancora una volta ha dimostrato di credere nel gioco di squadra e ha sollevato un grido che non può cadere nel vuoto. Acc e Ideal Standard sono realtà importanti per il presente industriale e sociale del Bellunese e dovranno continuare a esserlo». Così in una nota il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin, che non è potuto intervenire alla manifestazione di Borgo Valbelluna di questa...