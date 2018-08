Longo, il deputato dei due mondi: «Mi dimetto se eletto in Brasile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROMESSAVENEZIA Tranquilli, si dimetterà. Il parlamentare dei due mondi lo ha solennemente promesso in una lettera indirizzata, per conoscenza, anche al segretario pro tempore del Pd, Maurizio Martina.IL RECORDFranco Guilherme Longo, 66 anni, eletto deputato della Repubblica italiana nella Circoscrizione Estero, neppure sei mesi fa, nelle liste del Pd e iscrittosi subito al Gruppo Misto, si accontenterà di battere un record: se in ottobre sarà eletto nella Camara dos Deputados del Brasile, alla quale si è candidato, sarà infatti la...