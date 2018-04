CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOCALI STORICIROVIGO E' un cambio di gestione controtendenza quello che avverrà nelle prossime settimane al Caffè Franchin, in piazza Vittorio Emanuele II. L'attività, gestita da alcuni anni da imprenditori cinesi, tornerà infatti in mano a esercenti rodigini. Stefano Joe Prearo, ex rugbista, titolare dell'Antico Canevone, ha infatti acquisito l'attività della piazza ed è pronto a riaprire presto i battenti. Dopo alcuni lavori di restauro del locale Prearo, in questi giorni, ha annunciato il taglio del nastro del nuovo Caffè Franchin...