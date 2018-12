CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Locali passati al setaccio. Stop alle deroghe sulla capienza e su altre misure di sicurezza. E spray al peperoncino che i partecipanti a feste e concerti dovranno rigorosamente lasciare all'ingresso. Scatta così la stretta sui locali delle feste, disposta dal prefetto Vittorio Zappalorto che ha incontrato i rappresentanti dei gestori delle discoteche in vista degli appuntamenti di fine anno. Un provvedimento assunto per evitare che possano ripetersi tragedie simili a quella avvenuta a Corinaldo, e che vedrà in campo forze dell'ordine,...