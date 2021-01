LA PROPOSTA

VENEZIA Con la chiusura di bar e ristoranti imposta dalla normativa anticontagio, ecco che c'è chi cerca un modo per tirare avanti senza chiudere. E se da più parti in Italia si sta lanciando la rivoluzione dei commercianti #ioapro, la Confartigianato veneziana propone una soluzione legale per sostenere i ristoranti: l'alleanza della pastasciutta. Il progetto, già lanciato a maggio dello scorso anno, trova sfogo anche oggi: «Alcune zone del centro storico sono un deserto per chi cerca un pasto caldo - spiega Enrico Vettore, responsabile della sezione Categorie dell'associazione - Da qui l'appello agli esercenti di segnalarci la loro disponibilità per fare contratti di mensa aziendale come da normativa, per garantire un pranzo caldo a chi lavora e un reddito sicuro e continuato nel tempo a chi lo fornisce».

Due piccioni con una fava, quindi, dato che il locale potrebbe offrire le sue attività ai lavoratori, mentre gli artigiani potrebbero trovare un riparo al caldo dove mangiare una pasta. Perché oggi chi lavora nei cantieri non sa dove recarsi a mangiare e staccare con la pausa pranzo: «Per centinaia di artigiani e i loro dipendenti oggi trovare un pranzo caldo a Venezia è missione quasi impossibile - continuano dalla associazione di categoria - E così per cercare di risolvere la questione e dare un'opportunità di guadagno sicuro ai tanti pubblici esercizi, trattorie e ristoranti che preferiscono tenere chiuso torna d'attualità l'alleanza per la pastasciutta».

La Confartiginato ribadisce la duplice opportunità di salvaguardare interessi diversi: «In momenti come questi può risolvere due problemi, quello di sfamare un esercito di artigiani, che in cambio è pronto a concordare, prenotare e consumare un certo numero di pasti al giorno nei locali disposti a cogliere l'opportunità di fare servizio mensa». La soluzione è già stata praticata da alcuni locali in città, con successo: «Con qualche esercizio le cose funzionano e i risultati ci sono. Da qui l'appello agli esercenti di segnalarci la loro eventuale disponibilità, poi saremo noi a segnalare alle aziende artigiane quali sono i locali che si sono offerti e supportarli nella redazione di contratti di mensa aziendale come prevede la normativa». Per questo, Confartigianato mette a disposizione i suoi contatti: 041-5299270 e ufficio.categorie@artigianivenezia.it.

