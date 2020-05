Si profila un'estate sotto le stelle per i gestori di bar e ristoranti, ma soprattutto per i loro clienti che potranno contare su tavoli all'aperto lungo le strade e le piazze di città e località di soggiorno. A fornire un assist al settore penalizzato dall'emergenza sanitaria è il Decreto Rilancio che ha rinviato a fine ottobre la Tosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, aumentando la possibilità di sfruttare gli spazi all'aperto. A Jesolo sono già una sessantina le domande di utilizzo presentate dai gestori, Bibione si sta attrezzando ma nella stessa direzione si stanno muovendo gli operatori commerciali di località come Mirano, Noale e San Donà. L'operazione, che si accompagna alla pedonalizzazione di alcuni centri urbani è vista con favore da Confcommercio e Confesercenti, che avevano sollecitato le istituzioni a favorire la ripresa dopo due mesi di lockdown.

Anche a Venezia si auspica di poter estendere le attività all'aperto, anche in Piazza San Marco. Ma la possibilità di allestire ombrelloni per riparare i clienti dalla calura estiva, chiesta dagli operatori dell'area marciana, è subordinata al parere della Soprintendenza.

