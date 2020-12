MULTATO

MESTRE Evidentemente c'è chi ancora non l'ha capito. Se in centro a Mestre, a oltre un mese dall'uscita del Dpcm che impone ai locali di chiudere alle 18, c'è ancora qualche bar che prova a prolungare comunque l'orario spritz sconfinando nella fascia vietata, è difficile pensare di essere ancor più convincenti. Ieri pomeriggio, una pattuglia dei carabinieri ha scoperto appunto in via Olivi un locale in piena attività alle 19. Il Wine Bar, di proprietà di un cittadino bengalese, non era in una fase di chiusura ma stava tranquillamente servendo i clienti. Per il titolare è arrivata la multa, 400 euro, e la chiusura del locale per cinque giorni.

I controlli delle norme anti contagio non sono semplici: le forze dell'ordine sanno che i limiti dei Dpcm e dell'ordinanza regionale, spesso, sono molto labili. E sanno anche, soprattutto, che il momento è molto difficile per i commercianti. C'è quindi, di solito, una attenzione particolare a non trascendere in eccessi di fiscalità. In questo caso, però, c'era ben poco da discutere: la violazione era netta e, oltrettutto, rischiava anche di avere conseguenze di ordine pubblico. Oltre a essere un catalizzatore di assembramenti, infatti, un bar aperto fuori dagli orari in questo momento rischia anche di scatenare le ire dei colleghi che, invece, si sono attenuti alle regole. Gli interventi di polizia, carabinieri e polizia locale, in questo caso servono anche a mantenere un clima di concorrenza leale.

I controlli sulle norme introdotte dalle Regione, invece, si sono concretizzate in pochissime sanzioni. Il problema è legato soprattutto la questione degli assembramenti in centro storico. Le famose passeggiate in centro vietate, che nei primi giorni avevano scatenato il panico, sono state sdoganate praticamente da subito. Il dubbio era sorto immediatamente: come si quantifica un assembramento in strada? Quante persone possono esserci a passeggio? Per quanto tempo possono fermarsi a chiacchierare con degli amici prima di diventare passibili di sanzione? I limiti sono talmente sfocati che, nei giorni scorsi, si sono visti fiumi di persone, per esempio, attraversare piazza Ferretto a Mestre. E nonostante i presidi delle forze dell'ordine, nessuno è stato multato. Questo perché, con ogni probabilità, si è deciso di applicare la norma solo in caso di smaccata ed evidente violazione dei termini previsti. I più a rischio in questo caso son i più giovani, privati a lungo della possibilità di ritrovi, degli aperitivi e delle serate in compagnia. Qualcuno a Venezia, nelle scorse settimane, si era organizzato con delle festine abusive in barchino. In quel caso, però, era stata la polizia locale a intervenire e far piovere multe salate.

D.Tam.

