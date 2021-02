TEGLIO VENETO Il bar era aperto nonostante il divieto: maxi multa per il titolare e due clienti. Sabato sera una pattuglia dei Carabinieri di Villanova di Fossalta di Portogruaro è arrivata a Cintello di Teglio Veneto per un controllo in un bar della frazione.

Da qualche giorno infatti erano arrivate alcune segnalazioni da parte dei residenti che aveva notato nei giorni scorsi dei clienti all'interno dell'esercizio, nonostante i divieti imposti dal Dpcm con la zona arancione. All'interno del locale i carabinieri diretti dal maresciallo Simone Muccin, hanno identificato due clienti che consumavano delle bevande alcoliche, seduti al bancone e senza alcuna protezione individuale. Immediata la sanzione per il titolare dell' esercizio perché conduceva l'attività con consumazione sul posto. Un verbale che gli costerà caro, con una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 400 a un massimo di 1000 euro. Nei guai anche i due clienti che sono stati sanzionati a loro volta.

Oggi intanto il bar potrà riaprire, almeno fino alle 18, come disposto dalla nuova normativa ma non è escluso che al titolare venga disposta la chiusura del locale. Toccherà infatti alla Prefettura pronunciarsi con l'eventuale sanzione accessoria, che prevede proprio la chiusura del locale per un minimo di 5 giorni e fino a un mese.

M.Cor.

