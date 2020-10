LO STUDIOSO

BELLUNO «La nostra è una mappa in continuo mutamento basata sui dati che carica giornalmente la Protezione civile». A spiegare lo studio più chiacchierato di questi giorni, che poneva Belluno al vertice delle province italiane con il più alto rischio di contagio, è la Fondazione Isi di Torino che l'ha condotto. E specificamente Michele Tizzoni. La notizia era uscita mercoledì sul Gazzettino. La sera prima ne aveva parlato il Tg1 delle 20 con un focus specifico sulla provincia di Belluno. Ma sono state le locandine di mercoledì, fuori dalle edicole, a scatenare i commenti più disparati sui social network, impreziositi da offese anche da parte di un consigliere comunale di Belluno nei confronti del giornalista che le aveva scritte. Discussioni che a volte non sarebbero nate se qualcuno, prima di postare un commento, avesse trovato il tempo di leggere l'intero articolo.

I CRITERI

Michele Tizzoni è senior research scientist della Fondazione Isi di Torino. «Non c'è nulla di personale con Belluno ha spiegato ieri La cosa importante da dire è che lo studio, ma possiamo chiamarlo anche ricerca o piattaforma, si aggiorna periodicamente con i dati forniti dalla Protezione civile. È il nostro unico input con cui fotografiamo la realtà nei dieci giorni presi in considerazione». Lo studio, che nasce dalla collaborazione fra Fondazione Isi di Torino, Politecnico di Milano, Georgia Tech e Northeastern University, mette in rapporto i positivi testati negli ultimi dieci giorni e la popolazione di una provincia. L'istantanea scattata martedì poneva Belluno tra le realtà più contagiose d'Italia. Spiegando che in una stanza con 100 bellunesi, presi a caso, si avrebbe avuto il 72% di possibilità di incrociarne uno positivo e quindi contagioso.

L'ISTANTANEA

«In quel momento era così ha chiarito Tizzoni ora la situazione è già diversa. Mi viene in mente, come esempio sull'aggiornamento continuo della piattaforma, la provincia di La Spezia in Liguria. Due settimane fa era molto critica per il numero di casi positivi in rapporto alla popolazione. Ma con un'efficace azione di contenimento la curva epidemica, nelle ultime settimane, è scesa. Posso immaginare quindi che l'efficienza del sistema sanitario del Veneto, e in particolare di Belluno, possa produrre gli stessi risultati». Un ruolo fondamentale può giocarlo il numero di tamponi eseguiti dalle varie Usl italiane, già molto alto in Veneto. «È chiaro ha continuato il ricercatore torinese che se il numero di tamponi effettuati è alto e c'è un'efficace strategia di testing, allora si ha un buon punto di partenza per ridurre la curva epidemica. Inoltre, se riesce a durare, può diventare un'ottima strategia per arginare completamente il problema».

L'AGGIORNAMENTO

A distanza di pochi giorni la situazione sulla piattaforma Fisi è già mutata. La provincia di Belluno è ancora al primo posto ma è un dato da aggiornare. «Tra non molto ci sarà una novità ha sottolineato Tizzoni Io riesco a vedere anche gli ultimi quattro giorni e Belluno è già scesa sotto Genova. Sono dati in continua evoluzione che, ripeto, fotografano un momento e che non sono rappresentativi di quello che succederà. Il futuro dipende dalla capacità di tracciamento dei positivi da parte del sistema sanitario. In alcuni casi ha funzionato». Ieri sera il sistema è stato aggiornato e l'indice di contagiosità di Belluno è sceso di qualche punto risultando più basso di Genova come era stato preannunciato. Per chi volesse approfondire la questione può visitare il sito http://covid19eventi.datainterfaces.org/. «Sappiamo che la situazione può peggiorare molto rapidamente ha concluso Tizzoni anche in province in cui sembra tutto tranquillo. Occorre una risposta efficace da parte dal sistema sanitario».

D. P.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA