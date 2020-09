LO STUDIO

VENEZIA La burocrazia soffoca le imprese e rischia di ammazzarle. Denunciando l'obbligo di comunicazione della posticipazione al 20 settembre dei pagamenti contributivi inizialmente previsti entro il 31 maggio, come ennesima pratica di cui occuparsi per alcune categorie in possesso di particolari requisiti di fatturato, la Cgia di Mestre calcola che stare dietro alle scartoffie e agli adempimenti amministrativi pesa per 877 milioni di euro all'anno per le imprese della provincia, pari all'1,5% del prodotto interno lordo che ammonta a circa 24 miliardi di euro. Anche Apindustria Venezia stima che la burocrazia incida dal 50 al 60% sul totale del costo di gestione di una piccola e media unità produttiva, con un'inevitabile perdita di tempo per le imprese, in considerazione dell'impiego del personale interno destinato esclusivamente a far fronte alle varie incombenze e scadenze necessarie.

«Inoltre viene spiegato il fatto di doversi appoggiare a un professionista rappresenta un costo suppletivo, del quale non si può fare a meno perché eventuali sanzioni derivanti da ritardi di consegne e di pagamenti o dalla mancanza di competenze interne, sarebbero di sicuro maggiori e insostenibili».

La Cgia ironicamente spiega che «nemmeno questa estate la cattiva burocrazia si è presa un periodo di vacanza», in questo caso puntando il dito contro l'Inps che «con un messaggio del 20 luglio scorso ha chiesto alle imprese di ricevere la comunicazione dello slittamento dei pagamenti contributivi che dovranno essere onorati entro il 20 settembre», segnala la responsabile dell'area fiscale Stefania Beggio.

INPS SOTTO ACCUSA

Posticipazione che è stata decisa dallo Stato per consentire alle imprese di far fronte alla mancanza di liquidità legata all'emergenza Covid-19, ma dagli artigiani si chiedono: non bastava il pagamento? Perché bisogna fare anche la comunicazione? Non sarebbe sufficiente incrociare i dati, guardando chi non ha pagato entro il 31 maggio e neppure entro il 20 settembre, per beccare gli inadempimenti? «Anziché snellire l'iter burocratico sostiene Beggio l'istituto previdenziale impone un ulteriore adempimento in mancanza del quale le imprese possono addirittura incorrere in una sanzione. Un provvedimento senza senso che sta mettendo in difficoltà imprenditori e addetti ai lavori. È l'ennesimo caso in cui viene richiesto un adempimento che innesca meccanismi a cascata producendo solo costi e perdite di tempo, in un momento particolare in cui, onestamente, non se ne sentiva il bisogno».

Senza contare che l'invito alla comunicazione è arrivato in un momento in cui i tecnici delle associazioni e i commercialisti sono impegnati totalmente sul fronte delle dichiarazioni dei redditi, quest'anno particolarmente difficili da compilare a seguito delle tante normative fiscali introdotte in questi mesi, soprattutto in tema di bonus.

CIG TROPPO COMPLICATA

«Le pratiche che più rappresentano un ostacolo per le piccole e medie imprese spiega il presidente di Apindustria Venezia, Marco Zecchinel sono le procedure sindacali legate alle richieste di Cassa integrazione guadagni, che andrebbero semplificate. Sarebbe stato opportuno far recapitare direttamente ai singoli lavoratori un assegno con la cifra prestabilita, nel conto corrente personale, così come per le partite Iva, evitando lungaggini di tempi che non fanno altro che incrementare i disagi dei lavoratori».

Zecchinel ricorda che «l'emergenza contingente ha manifestato, ancora una volta, la grande e proficua generosità del tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese, che a fronte della carenza di liquidità che interessa almeno la metà di esse e a una previsione di riduzione della domanda, ha visto solo il 9% ricorrere alla riduzione del personale. È un segnale di grande ottimismo, ma evidenzia che per attraversare questa fase di emergenza, gli imprenditori e le aziende stanno mettendo in campo i tesoretti accumulati nel lavoro di anni. La conseguenza è il venir meno della possibilità di fare o di programmare investimenti futuri. Sburocratizzare è indispensabile, aiuterebbe la progettazione di una strategia futura per un'effettiva ripresa economica».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

