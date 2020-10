LO STUDIO

VENEZIA Anche l'ospedale dell'Angelo è nella rete internazionale di ospedali che ha individuato la più efficace terapia per i pazienti diabetici con Covid-19. Lo studio, che in Italia è stato condotto, oltre che all'Angelo, negli ospedali e atenei di Milano, Bergamo e Pavia e ha coinvolto centri di ricerca del Nord America è stato pubblicato da Diabetes Care, la più prestigiosa rivista internazionale sul diabete.

« In primo luogo - sottolinea il direttore dell'Unità Operativa di Malattie Endocrine, il dottor Carlo De Riva - i rilievi epidemiologico-clinici hanno portato a concludere che i soggetti affetti da diabete mellito non risultano a maggior rischio di contrarre il Covid rispetto alla popolazione non diabetica. Tuttavia - e questo è il secondo risultato dello studio - si evidenzia come in caso di infezione da Covid la prognosi, per i pazienti diabetici, appaia peggiore. Infine lo studio ha valutato gli effetti della terapia aggiuntiva con Sitagliptin, un farmaco utilizzato in un protocollo sperimentale autorizzato dal ministero della Salute, sui pazienti diabetici positivi e al riguardo ha dimostrato come questa terapia possa ridurre la mortalità e aumentare la negativizzazione».

«Il lavoro svolto dalle Malattie Endocrine dell'Ulss 3 Serenissima - sottolinea il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - ci vede inseriti ancora una volta in una ricerca di alto livello della comunità scientifica internazionale. Da una intuizione avvenuta in periodo emergenziale e condivisa nell'ambito della comunità scientifica diabetologica segue ora la conferma della validità di una terapia precisa, un'arma in più da utilizzare in questa particolare popolazione di pazienti particolarmente fragili se esposti al coronavirus».

Il dottor De Riva, che figura come firmatario della ricerca, sottolinea la condivisione degli sforzi: «Riconosco che la ricerca è stata possibile - dice - anche grazie alla pronta risposta organizzativa della nostra Ulss Serenissima all'emergenza; importantissimo poi il contributo dell'Unità Operativa di Malattie Infettive, diretta dal dottor Panese, di Medicina Interna guidata dal dottor Presotto, di Pneumologia, con il suo Primario dottor Michieletto, di Anestesia e Rianimazione, guidata dal dottor Lazzari: tutte queste équipe hanno contribuito alla piena presa in carico dei pazienti nel periodo della pandemia, e in questo modo hanno costruito il contesto migliore per lo sviluppo della ricerca ora pubblicata».

