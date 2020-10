LO STUDIO

VENEZIA A Chioggia il contributo del vento, in caso di chiusura delle bocche di porto, è più che doppio rispetto a quando il porto è completamente aperto. Cioè se di solito, in caso di bora e acqua alta, si registrano una quindicina di centimetri in più di marea rispetto a Venezia, con le paratoie sollevate i centimetri possono diventare anche 40. E quando viene abbassato il Mose gli effetti del ritorno della marea si sentono a Mestre, ad Altobello, prima che a Venezia in punta della Salute. Per non parlare dell'effetto nelle periferie della laguna, che restano a secco, come avvenuto ieri, con i 18 centimetri misurati a Sant'Erasmo alla riapertura del porto.

Si tratta di dati sperimentali importantissimi, registrati in una specie di gioco idraulico, come lo chiama il suo inventore, che prevede la presenza di decine di sentinelle in giro per la laguna a misurare l'altezza della marea in occasione della movimentazione del Mose.

Giovanni Cecconi, già responsabile della control room del Consorzio Venezia nuova, si è appassionato all'attività di divulgazione, e ha coinvolto scuole, soci delle remiere, pescatori per ricavare dei dati sperimentali importantissimi sul comportamento della marea.

Perché è vero che c'erano delle supposizioni sostenute da esperimenti in vasca, ma per la prima volta, in occasione della chiusura e successiva riapertura del Mose, dal test del 3 ottobre in poi, è stato possibile verificare le teorie con i dati empirici. «Tutto è partito da un progetto internazionale che si chiama Earthbook (per assonanza con Facebook, ma che mette al centro la Terra) - spiega Cecconi - che ha preso le mosse da un convegno internazionale svoltosi a San Giuliano. Nel progetto erano state coinvolte circa 400 scuole, una ventina del territorio hanno anche ricevuto un diploma, ma in tempi di Covid è diventato tutto più difficile e ci siamo rivolti a volontari appassionati e disponibili. Una ditta di Padova ha fornito le aste idrometriche che sono state disseminate in tutta la laguna. Dal Canal Salso ad Altobello, da Sant'Elena al Lido, da Sant'Erasmo - rilevazione affidata alla famiglia Vignotto, che ha il negozio di alimentari davanti alla riva - a Chioggia, dove si sono cimentati nell'operazione i bambini della scuola elementare Marchetti che si affaccia sul canale di San Domenico. E i volontari si sono turnati per fornire le misurazioni in tempo reale, che sono state puntualmente registrate. «È stato importante chiudere subito le paratoie in caso di emergenza - ha concluso Cecconi -: quando le perturbazioni sono forti, meno acqua c'è in laguna meglio è. Perché la laguna è come una bacinella, quando la si scuote si rischiano meno danni con poca acqua»

R.V

