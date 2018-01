LO STUDIO PADOVA L'anno scorso a Padova quasi un giorno su tre l'aria è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDIOPADOVA L'anno scorso a Padova quasi un giorno su tre l'aria è risultata inquinata. A lanciare il grido d'allarme è, ancora, una volta Legambiente che ha realizzato uno studio apposito.Sono, infatti, 102, i giorni in cui nei 12 mesi appena trascorsi il Pm10 ha sforato i limiti di legge. «Si conclude così un 2017 disastroso per i nostri polmoni. Infatti commenta Lucio Passi, portavoce dell'associazione ambientalista - è stato l'anno peggiore del decennio per quanto riguarda la qualità dell'aria: fuorilegge per Pm10, Pm2,5 ed...