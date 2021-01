LO STUDIO

MIRA «Capire perché questo virus si è accanito in maniera così devastante sulla nostra famiglia può essere di aiuto a tutti, anche nell'affrontare meglio questa pandemia. Noi siamo disponibilissimi a collaborare». Alex Busso, il figlio della coppia di Malcontenta e fratello di Ivan, il falconiere di 42 anni, tutti e tre morti per covid in 18 giorni ha appreso dalla cognata Elisa, moglie di Ivan, dell'annuncio dato dal presidente Luca Zaia che i campioni del virus che ha colpito i 3 famigliari «saranno sequenziati all'Istituto zooprofilattico». «Vorremmo capire che bestia era» ha spiegato Zaia. L'obiettivo è capire se all'interno di alcune famiglie ci siano caratteristiche genetiche che in qualche modo sono più predisposte a contrarre l'infezione, anche in modo molto grave.

Alex Busso ed Elisa non sono stati contattati dai medici, ma sono disponibili a collaborare per capire come mai questo virus si è accanito così duramente sulla loro famiglia. Prima è toccato ad Ivan, una vita passata all'aria aperta, un'attività legata alla cura e addestramento di falchi, e nessuna patologia pregressa, deceduto all'ospedale dell'Angelo di Mestre per conseguenze legate al Covid il 1. gennaio. In seguito, venerdì 15 gennaio è mancata la mamma Gina Smerghetto, 65 anni, e martedì scorso il padre Gianni, 72 anni. «I miei genitori e mio fratello ormai sono in pace, forse era destino che finisse così racconta Alex. Ma capire, se il virus che ha colpito mio fratello e i miei genitori è una nuova variante di Covid più pericolosa, o se invece c'entra qualcosa il Dna è importantissimo. Potrebbe essere utile a tanti, anche nell'organizzazione dei vaccini. Se ci sono persone che, per genetica o per altri motivi, sono più deboli nei confronti del virus, meglio vaccinare prima loro di altri». Alex non abitava con i genitori e non ha mai contratto il virus, come ha documentato il test sierologico, ma Elisa e Astrid, la figlia di Ivan di appena 2 anni, sì. A ripercorrere i giorni del contagio è proprio la giovane donna, la prima a porsi molte domande. «Dopo la morte di Ivan, con i miei suoceri in quelle condizioni mi sono chiesta più volte come fosse possibile una situazione del genere racconta Elisa Alla fine ho sospettato che potrebbe essere stata Astrid a veicolare il virus, era a contatto con noi e anche con i nonni. Ma sul perché questo Covid ha colpito Ivan e i miei suoceri in modo così devastante resta un mistero. Ivan era stato il primo ad avere il tampone positivo il 5 dicembre ricorda la donna - mentre io avevo ricevuto l'esito l'8 di dicembre, il giorno prima che Ivan venisse ricoverato all'ospedale di Dolo. Ero positiva ma senza particolari sintomi. Nei giorni scorsi ho sottoposto io stessa Astrid, che era sempre stata negativa, al test sierologico scoprendo che c'era un'alta percentuale di anticorpi prodotti dal suo sistema immunitario in risposta al virus. Quindi, poichè la piccola era spesso accudita anche dai nonni può essere che il contagio si sia diffuso così, ma lei ha sconfitto subito il virus. Le mie sono solo supposizioni precisa Elisa - Sarebbe veramente importante sapere perché lo stesso virus che ha colpito tutti in famiglia su Ivan, Gina e Gianni ha avuto queste conseguenze».

Nel frattempo la comunità si prepara a dare l'ultimo saluto ai coniugi Busso e a sostenere, anche economicamente Alex ed Elisa, attraverso una raccolta fondi on line. Le esequie di Gina e Gianni si terranno martedì prossimo alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ilario a Malcontenta e, per evitare assembramenti, saranno trasmesse in diretta streaming, nella pagina facebook dell'impresa funebre che si occupa dei funerali. In seguito i coniugi Busso riposeranno l'uno accanto all'altro, e a poca distanza dal figlio Ivan, nel cimitero di Malcontenta.

