LO STUDIO

Il turismo in Italia e in Veneto va totalmente ripensato. La pandemia di Covid 19 gli ha completamente cambiato volto, accelerando cambiamenti strutturali che erano già nell'aria.

La paura del virus è ancora forte, la gente ha timore di viaggiare, e a soffrire ancora a lungo di questa situazione saranno soprattutto le città d'arte. Nel 2020 si preferiranno viaggi in quelle destinazioni in grado di offrire contesti e paesaggi naturalistici piuttosto che città d'arte. Verranno ricercate anche destinazioni secondarie legate a produzioni enogastronomiche e tradizioni locali. Turismo all'aria aperta, turismo enogastronomico e turismo attivo saranno i prodotti maggiormente ricercati.

CA' FOSCARI

Non è una immagine rosea della prima industria italiana quella presentata ieri in una videoconferenza organizzata da Ciset e Ca' Foscari Alumni a cui hanno partecipato Mauro Giovanni Viti, direttore della direzione Turismo della Regione, Antonello De Medici, membro del collegio dei docenti del Master in economia e gestione del turismo Ca' Foscari-Ciset e general manager Hilton Molino Stucky Venezia, Michele Tamma del Dipartimento di management, Mara Manente, direttrice Ciset, Marco Cosmo, direttore Ca' Foscari Alumni, Elisa Meglioli del Ciset, Erica Mingotto del dipartimento di management-Ciset. Ciset ha realizzato un questionario sugli impatti e le prospettive del turismo post Covid-19, rivolto a chi ha frequentato il master in Economia e gestione del turismo, corso di studi del dipartimento di management di Ca' Foscari-Ciset, giunto alla 27° edizione. Al questionario hanno partecipato 137 ex-masterini. Comprendeva sia domande a risposta chiusa che aperta ed è stato effettuato dal 22 maggio al 15 giugno. Il primo dato emerso è il calo generalizzato del fatturato, a causa della contrazione della domanda: in rapporto ai 2 anni precedenti, il 30% stima un decremento annuale dal 50% al 75% e il 24% un decremento del fatturato per il 2020 superiore al 75%. Confrontando i due settori più rappresentati, ospitalità e intermediazione, quest'ultimo subisce l'impatto più pesante con una diminuzione stimata di oltre il 75%. Cancellazioni o cali di richieste vengono registrati in maniera più considerevole per tutta l'estate, fino alla fine di agosto, sia per il settore dell'ospitalità che dell'intermediazione. Così si tradurrebbe, secondo i partecipanti all'indagine, il calo del 41% di arrivi stimato da Tourism Economics e riportato da Enit nei suoi bollettini in continuo aggiornamento sulla situazione del settore.

NUOVE STRATEGIE

«Le strategie ritenute più efficaci per la ripartenza del settore turistico hanno affermato Tamma e De Medici - riguardano la riorganizzazione dei servizi offerti o lo sviluppo di nuovi prodotti, così come la comunicazione per offrire maggiori certezze e sicurezze ai propri ospiti. Diversamente, strategie di prezzo con l'applicazione di sconti od offerte promozionali sembrano iniziative non adatte alla situazione. Se si continuerà a vendere camere e non esperienze integrate delle città venete saremo perdenti. È necessario differenziare, decomponendo i grossi flussi turistici». Lo studio infatti ipotizza che il segmento dei viaggi di gruppo sparirà per poi riprendersi, ma con gruppi più piccoli di 10/15 persone al massimo. Difficilmente riprenderanno i grandi gruppi da più di 50 persone, mentre il segmento dei turisti over 65 sarà poco propenso al viaggio. Aspetto importante è anche quello della valorizzazione del made in Italy e dei prodotti locali. Tra gli elementi che assumeranno maggior rilievo nella scelta della vacanza post Covid-19 la flessibilità nelle prenotazioni, le misure sanitarie adottate dagli operatori e le iniziative messe in atto per monitorare e gestire i visitatori all'interno delle destinazioni.

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA