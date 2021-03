LO STUDIO

GOSALDO Oltre un milione di euro per rimettere in sesto la strada della Valle del Mis. Una via, la Provinciale 2, dalla vocazione turistica ma soprattutto scorciatoia per gli abitanti di Gosaldo e Rivamonte che devono raggiungere la Val Belluna e anche, non secondario, un'ideale valvola di sfogo qualora la Regionale Agordina dovesse risultare chiusa per i più disparati motivi. Un'arteria già in difficoltà di per sé, da tempo, che con i recenti episodi di maltempo, da Vaia all'alluvione/nevicata dello scorso dicembre, è entrata veramente in crisi a tal punto da essere più volte chiusa al traffico, come lo è tuttora, per il pericolo che può rappresentare per i passanti.

IL PROGETTO

I lavori di ripristino sulla Sp 2 della Valle del Mis possono cominciare nel giro di poche settimane. La Provincia di Belluno ha finanziato le risorse necessarie a far partire i lavori e il presidente Roberto Padrin, proprio ieri mattina, ha firmato l'atto che dà il via a due somme urgenze per un totale di 1.016.000 euro. La Sp 2 è chiusa dall'episodio di maltempo di inizio dicembre, quando il torrente Mis ha eroso buona parte delle sponde, trascinandosi dietro una vasta porzione della carreggiata. «La Provincia si è attivata fin da subito con Veneto strade per avviare la progettazione d'intervento. Ora possiamo far partire l'operazione», afferma il consigliere provinciale delegato alle infrastrutture Fabio Luchetta che mercoledì pomeriggio è stato in sopralluogo sulla Sp 2 insieme a Giovanni Nino Deon, assessore alla viabilità dell'Unione montana Agordina. «Le somme urgenze - spiega Luchetta - prevedono due interventi sulla strada della Valle del Mis. Uno al km 23+420 per il consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento del muro di sostegno a valle della strada (per 366mila euro) e uno tra le progressive km 17+500 e km 18+500 per il ripristino del piano viabile causa cedimento del muro di sostegno e del corpo stradale (per 650mila euro). I lavori saranno affidati a Veneto strade, gestore della rete viaria provinciale. E dovrebbero durare all'incirca un mese. Il ripristino della strada è il primo passo: nel sopralluogo di ieri, ad esempio, si è ben capito come la caduta di sassi, soprattutto nelle gallerie, sia un fenomeno che non potrà essere trascurato da Veneto strade».

LE REAZIONI

Soddisfatto il sindaco di Gosaldo Stefano Da Zanche: «Bene che partano i lavori lungo la Sp 2: per noi è una strada fondamentale. Lo abbiamo visto una volta di più durante la calamità del dicembre scorso, quando siamo rimasti bloccati. Grazie quindi alla Provincia». «Questo intervento è molto importante per una valle che ha subito danni ingenti sia da Vaia sia dagli ultimi eventi meteo - sottolinea l'assessore Deon, che è anche sindaco di Rivamonte - La vicinanza dimostrata dall'ente Provincia, nonostante tutte le difficoltà economiche e di personale, è fondamentale. La Sp 2 oggi è una strada che non ha molto traffico, ma è funzionale a Gosaldo e Rivamonte, anche come sfogo dell'Agordino in caso di problemi sulla Sr 203. Certo però servirebbero risorse diverse, per permettere alla Provincia e agli enti locali di programmare in funzione del vivere in montagna che, va da sé, non può essere tarato sugli stessi numeri della pianura».

