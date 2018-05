Lo studio del Cro di Aviano Maggiori rischi per la salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SALUTEPORDENONE Il fumo di sigaretta fa male, malissimo. E la Pontebbana è diventata come un pacchetto fumato tutto a petto. Di smog, è ormai un dato conclamato, si può morire. Il cancro al polmone è la patologia più seria che può essere causata dall'inquinamento da Pm10, ma non mancano nemmeno gli altri problemi di salute che interessano le vie respiratorie. E non c'è un posto peggiore, perlomeno se si restringe il campo dell'indagine al Friuli Occidentale, delle sponde della statale 13. La Pontebbana è un killer silenzioso, che...