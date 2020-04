LO STUDIO

ARCADE «È fondamentale raccontare la scienza in modo semplice e accessibile a tutti. Soprattutto adesso. La conoscenza riduce le paure. Nell'ultimo periodo mi arrivavano un sacco di domande sul nuovo coronavirus. Così ho deciso di rispondere alle più frequenti, spiegando cos'è il virus e come funziona, attraverso dei video semplici e comprensibili». È stata l'emergenza sanitaria in corso a spingere Rachele Saccon, 35enne di Arcade, a fare definitivamente il passo per indossare i panni della divulgatrice scientifica. Le spiegazioni caricate sulla sua pagina Instagram (health_facts_rachele_saccon) sono state rilanciate sui social network anche dal governatore Luca Zaia. E in poco tempo hanno contato migliaia di condivisioni. Saccon, laureata a Padova in Biologia evoluzionistica, vive a Londra da quasi dieci anni. Qui è stata ricercatrice nel campo della Sla nel dipartimento di Neuroscienze dell'University College. E oggi lavora per una società che offre consulenze alle più grandi case farmaceutiche. Negli ultimi dieci giorni ha creato in particolare due video facendo il punto prima sul Covid-19 e poi sullo screening eseguito a Vo' Euganeo. «Sono i primi di una serie mi auguro lunga. Punto a crearne altri, non solo sul coronavirus ma su altre malattie spiega per quanto riguarda il Covid-19, dobbiamo accettare che la scienza è in divenire. Sul piano scientifico e farmaceutico bisogna dire che all'orizzonte non si vede nulla di risolutivo. Ma si sta facendo tutto il possibile: dai medicinali in fase di studio al vaccino, che potrebbe arrivare per il 2021». Il suo lavoro le permette di avere una panoramica sull'attività delle case farmaceutiche a livello planetario. «L'aspetto più importante è che stanno collaborando sottolinea c'è una corsa per arrivare a una cura e al vaccino, questo sì. Però c'è uno scambio di dati continuo: non era scontato. Ed è giusto che si sappia». Dopotutto fare piazza pulita delle teorie del complotto è parte integrante dell'attività di divulgatrice scientifica. Anche lei, con una famiglia e un figlio piccolo, sta vivendo l'emergenza in prima persona. «Come molti altri italiani a Londra abbiamo iniziato a seguire le indicazioni sull'isolamento date in Italia senza attendere il governo inglese conclude il premier Boris Johnson aveva detto ai cittadini che avrebbero dovuto abituarsi all'idea di perdere qualche loro caro. È stato uno shock. Adesso, invece, anche qui si stanno gradualmente adottando tutte le misure di prevenzione».

Mauro Favaro

