LO STRUMENTO

TREVISO Un prestito fino a 35 mila euro in due settimane. Senza spese e senza garanzie. Un tasso di interesse fisso di 0,70 e 24 mesi di pre ammortamento. Aperto a tutte le partite Iva con sede nel comune di Treviso. Cumulabile con i finanziamenti previsti dal Governo. Al bisogno di denaro contante il Comune risponde in proprio con i Treviso Fund, forme di finanziamento snello e di facile accesso. Da lunedì sarà possibile richiedere la documentazione per avere accesso al credito, che può essere cumulato con il finanziamento nazionale. «Immaginiamo di rivolgerci a 120 imprese della città - annuncia il vicesindaco Andrea De Checchi -: pensiamo di immettere entro fine mese denaro contante per quelle attività di commercio o piccole partite Iva che lavorano a Treviso in modo da consentire di riaprire con nuovi investimenti su sicurezza e distanziamento o per far fronte alle prime necessità».

IL CONTRIBUTO

Ca' Sugana mette sul piatto 200mila euro di contributo economico ai Confidi per sostenere imprese e attività produttive. Basterà un'istruttoria semplificata per accedere a TrevisoFund, misura approvata per sostenere attività produttive e imprese nel processo di ripresa dall'emergenza Coronavirus: si potranno presentare ai consorzi di garanzia o agli istituti di credito soltanto la documentazione reddituale 2019, una visura camerale e un documento d'identità per disporre, dopo 15 giorni, della liquidità. Il provvedimento prevede un contributo di 200 mila euro (in due step) ai consorzi che fanno da garanti per l'erogazione di prestiti ai comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura come Trevigianfidi Soc., Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana, Consorzio Veneto Garanzie - Confartigianato e Fidimpresa & Turismo Veneto. Tramite garanzie e accordi tra Confidi e istituti di credito, si potranno generare investimenti fino a 2,5 milioni di euro per imprese e attività commerciali che potranno così programmare il rilancio delle rispettive attività dopo mesi di chiusura. L'importo dei finanziamenti potrà essere dai 10 ai 35 mila euro per una durata massima di 72 mesi.

EFFETTO LEVA

De Checchi parla di effetto leva: il budget comunale è in grado di creare moltiplicazione di garanzie. «Sarà uno shock benefico di contante» assicura il vicesindaco. I Confidi, firmatari di un protocollo d'intesa con il Comune, agevoleranno il credito alle attività economiche: per ogni euro di contributo dall'Amministrazione verrà data garanzia per 6. Inoltre, in virtù di un accordo con gli istituti di credito a condizioni vantaggiose, verranno concessi finanziamenti fino a due milioni e mezzo di euro per le imprese che hanno la sede operativa nel territorio comunale di Treviso con un tasso di interesse bancario fisso di 0,70. «Nel corso di questa emergenza, come Amministrazione, abbiamo fatto il massimo per agevolare le nostre attività produttive e commerciali attraverso sospensioni di tributi, differimenti nei termini di pagamento e aiuti sociali», afferma il sindaco Mario Conte. «Ora vogliamo garantire liquidità a tassi agevolati secondo un processo di sburocratizzazione che permetterà di accedere ai finanziamenti con una documentazione snella. Se la misura funziona, potremmo anche pensare di aumentare il nostro sostegno». «Con TrevisoFund abbiamo voluto sostenere Confidi per garantire le attività economiche del territorio a sostegno della ripresa economica della Città», le parole del vicesindaco Andrea De Checchi. «In questo particolare momento storico in cui è stata imposta la chiusura obbligatoria è fondamentale agevolare la liquidità alle imprese. La ripresa del tessuto economico e sociale, a nostro parere, parte anche da una sinergia con i consorzi di garanzia e gli istituti di credito». La misura approvata dalla Giunta nasce anche per dare risposte a fronte delle insufficienze del sistema nazionale. «C'è bisogno di far circolare il denaro, di finanza- conclude De Checchi- se il sistema bancario risponde con incertezza, il Comune garantisce per le partite Iva».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

