Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RASSEGNAZIONEFELTRE «È il momento più delicato di tutta questa vicenda. Non vedo l'ora che questa storia si chiuda e che Samantha possa trovare finalmente la pace. La nostra bambina non avrebbe mai voluto vivere in queste condizioni e noi stiamo facendo tutto il possibile affinché Le sue volontà vengano rispettate». Sono queste le parole di Genzianella, la mamma di Samantha D'Incà, la trentenne di Feltre in coma vegetativo...