Lo strazio dei genitori: «Ci ha telefonato di notte la mamma del nostro nipotino»

SALZANOLa voce del figlio l'ha sentita l'ultima volta intorno alle 19 del giorno di Ognissanti. Federico le aveva mandato un messaggio vocale per dirle che il giorno seguente le avrebbe portato il nipotino da tenere per qualche ora, lui doveva andare a farsi una radiografia. Non sapeva che non l'avrebbe mai più rivisto. «Siamo stati svegliati intorno alle 5 - racconta la mamma di Federico Ziero, Susanna Cervesato - era l'ex compagna di nostro figlio, l'avevano chiamata i carabinieri per avvisarla dell'incidente». Negli occhi suoi e del...