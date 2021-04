Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STOPPORDENONE La Regione ha deciso di concedere un giorno di pausa a tutti i team di vaccinatori del Friuli Venezia Giulia. «Ventiquattro ore di stop non comporteranno un ritardo significativo», ha spiegato il vicepresidente regionale Riccardi. Oggi, nel giorno di Pasqua, in tutta la regione non sarà effettuata nemmeno un'iniezione di vaccino. I centri per la somministrazione rimarranno chiusi per 24 ore, per riaprire invece domani. A...