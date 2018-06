CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STOPPADOVA Torna lo stop domenicale delle auto nei quartieri. Dopo il centro storico e l'Arcella, dove la festa è stata in parte rovinata dalla pioggia, oggi le limitazioni alla circolazione scatteranno alla Sacra Famiglia. Dalle 10 alle 18, così, lo stop alla circolazione sarà in vigore nell'area compresa tra via Cernaia, via Goito, via Isonzo (tra ponte del Sostegno e ponte Isonzo), corso Australia, cavalcavia di Brusegana e via Sorio. L'accesso a quest'area sarà consentito solo a biciclette, mezzi di trasporto pubblico e di soccorso...