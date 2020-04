LO STILLICIDIO

PORDENONE Una lista che sembra senza fine, un dolore quasi quotidiano. Dopo la scomparsa di Caterina Paron, la 94enne originaria di Valvasone Arzene morta all'hospice di San Vito nel tardo pomeriggio di domenica, ieri la casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola è stata colpita dal quattordicesimo decesso dovuto al Coronavirus. Nel reparto Covid del Santa Maria degli Angeli di Pordenone è scomparso l'82enne Albino Micelli. Appuntato dei carabinieri in pensione, Micelli era residente a Fiume Veneto ma le sue origini sono da ricercare in Val Resia, in provincia di Udine. Ha lasciato la moglie Olga e le figlie Cristina e Anna Maria. La salma, per volontà della famiglia, sarà tumulata nel comune montano di Resia. La residenza per anziani della frazione zoppolana è una delle strutture più intaccate dal contagio tra le province di Udine e Pordenone: solo a Mortegliano, dove si contano 15 vittime in casa di riposo, il bilancio è più pesante.

LA STRETTA

I numeri del contagio all'interno della residenza gestita dalla Fondazione Micoli-Toscano ieri sono rimasti stabili. Gli ospiti positivi al Coronavirus che attualmente si trovano nella zona rossa allestita al secondo piano della struttura sono sempre 37, mentre i pazienti ricoverati in ospedale a Pordenone sono nove. Otto gli operatori positivi. Deve ancora iniziare (accadrà probabilmente oggi) la maxi-operazione che prevede test a tappeto ogni 48 ore al personale dipendente e agli ospiti.

La novità è invece rappresentata da un cambio di metodo stabilito dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. L'intenzione è quella di istruire gli infermieri che lavorano nella casa di riposo Micoli-Toscano affinché siano in grado di effettuare i tamponi senza il supporto del personale proveniente dall'ospedale di Pordenone. In questo modo si potranno accorciare i tempi dei test e snellire le procedure. Intanto nelle ultime ore sono stati svolti i test sugli ospiti considerati più a rischio, ed è arrivata una buona notizia: tutti i tamponi hanno dato esito negativo.

IL SUPPORTO

Ha preso servizio nella zona rossa della struttura anche il secondo medico, inviato dal dipartimento nazionale della Protezione Civile. Affiancherà l'ex primario pordenonese Pietro Casarin, già impegnato nella gestione dell'emergenza dall'8 aprile. È arrivato anche il terzo nuovo infermiere professionale e oggi dovrebbe essere il turno del quarto rinforzo. Operativa anche la Coop Itaca: «Ad oltre un mese dall'inizio dell'emergenza Covid-19, la vita procede con l'attenzione completamente rivolta alle persone, per alleviare un po' la lontananza dai propri cari dentro e fuori. Castions saluta ed è solidale anche con tutti gli altri colleghi delle strutture per anziani impegnate in questo lungo mese», è il messaggio che proviene dalla Micoli-Toscano di Castions.

L'INTERVENTO

Della gestione delle case di riposo ha parlato nuovamente anche il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi: «Davanti a quello che sta accadendo - ha detto - credo sia indispensabile interrogarsi anche sulle ultime disposizioni del 2015. A mio parere vanno rivisti i meccanismi che regolano la case di riposo anche riformulando i requisiti minimi per autorizzare questo tipo di strutture. Quell'equilibrio tra il diritto economico acquisito negli anni e il requisito minimo di sicurezza al bisogno di salute sta mostrando, in questa emergenza, tutti i suoi limiti. L'occasione da cogliere è quella di elaborare un nuovo progetto per quella degenza che deve dare una risposta in un ambito che sta tra il domicilio e il ricovero ospedaliero».

L'emergenza più seria è quella che si sta vivendo in provincia di Trieste, ma il concetto varrà per tutte le strutture della regione.

Marco Agrusti

