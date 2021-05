Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STANZIAMENTOBELLUNO Sui 700 milioni dal Governo stanziati per la montagna attraverso il Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, 61 milioni arriveranno al Veneto. «Considerata la pressoché totale montuosità della provincia di Belluno, va da sé che una buona parte arriveranno in provincia». Ad annunciarlo è il senatore bellunese della Lega Paolo Saviane, soddisfatto per il risultato ottenuto dopo tanti sforzi. «Come aveva...