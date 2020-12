LO STANZIAMENTO

BELLUNO Cinquecentomila euro a favore degli impiantisti, per sostenere un settore fondamentale per il turismo invernale. A tanto ammonta lo stanziamento che la Provincia erogherà alle varie società che operano nelle stazioni invernali bellunesi, dalle Prealpi alle Dolomiti. «A causa delle restrizioni necessarie a contenere la pandemia, tante realtà economiche si troveranno in difficoltà e soffriranno per i cali di fatturato molto forti nel prossimo periodo di Natale ha detto il presidente della Provincia Roberto Padrin -. Tra queste ci sono le società degli impiantisti alle quali abbiamo destinato il nuovo bando contributi Covid-19. Soffrirà l'intero comparto del turismo in montagna, nell'ambito del quale gli impianti di risalita hanno un ruolo fondamentale. La perturbazione che ci ha colpiti la scorsa settimana ha portato tanta neve e vedere gli impianti fermi davanti a panorami da favola fa piangere il cuore. Mi metto nei panni degli operatori che soffriranno ancor di più nel trovarsi in un contesto del genere, che sarebbe perfetto per attirare i turisti. Confido che i cali di fatturato possano essere compensati dagli interventi del Governo e in attesa di questi ci siamo mossi noi con lo stanziamento di 500 mila euro che si aggiunge al contributo di 148 mila euro destinato agli impiantisti all'interno del fondo comuni confinanti post Covid presentato qualche settimana fa».

LA SUDDIVISIONE

Tutte le società impianti bellunesi beneficeranno di una quota dello stanziamento da mezzo milione di euro con i criteri definiti da un bando che verrà divulgato i prossimi giorni. «La somma erogata verrà suddivisa tenendo conto dell'entità delle spese di gestione che le varie società devono sostenere per la loro attività spiega il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi -. Le società impianti attive in provincia nella gestione di impianti a fune sono 27. Si divideranno in egual misura 125 mila euro, il che significa 4.629,63 euro ciascuna. I rimanenti 375 mila saranno invece suddivisi in base a una graduatoria che tiene conto delle tipologie di impianti presenti, per le quali i nostri uffici hanno predisposto una graduatoria con questi punteggi: 1 per le sciovie, 2 per le seggiovie a collegamento fisso, 3 per le seggiovie a collegamento temporaneo, 4 per cabinovie e funivie. Abbiamo avuto un occhio di riguardo per le stazioni che mettono a disposizione dei turisti anche un campo scuola: di questo tipo di strutture terremo conto in un'ottica sociale, per venire incontro alle realtà più piccole che non dispongono di cabinovie e funivie, ma che offrono agli sciatori la possibilità di fare pratica sui campetti, di solito molto frequentati durante le vacanze di Natale e chiusi durante le prossime festività».

«PRIMO ANELLO»

Il presidente Padrin ha poi spiegato perché si è voluti intervenire in aiuto degli impiantisti: «C'è bisogno di ristori perché il sistema sci muove centinaia di milioni di euro e ci troviamo di fronte a un danno enorme che potrebbe avere ripercussioni sulla vita effettiva delle società impianti. Stanno vivendo e hanno davanti una stagione molto complicata, per questo abbiamo deciso di guardare a loro: il Governo è intervenuto su determinati settori, ma per quello degli impiantisti ad oggi non ci sono certezze. Certo, anche per noi sarebbe stato bello accontentare tutti. Il tema dei ristori è fondamentale. Ne abbiamo parlato anche col ministro D'Incà e venerdì ci incontreremo a Roma per affrontare il tema degli impiantisti e dei danni creati dagli ultimi episodi di maltempo che da una stima parziale ammontano a 40 milioni di euro per interventi di stretta competenza provinciale». In settimana Padrin si è confrontato anche con il governatore Luca Zaia condividendo la forte preoccupazione per la situazione dei contagi e dei decessi in provincia di Belluno: «Adesso è doveroso fare dei sacrifici. La riapertura dei comprensori sciistici il 7 gennaio? È un auspicio, ma non una certezza».

Andrea Ciprian

