LO STANZIAMENTO

BELLUNO Cinque milioni di euro per le imprese bellunesi e trevigiane dalla Camera di commercio. Il meccanismo di erogazione sarà quello dei Consorzi di garanzia collettivi dei fidi. «Un meccanismo che permetterà di attivare il moltiplicatore, per questa ragione - ha spiegato il numero uno della camera di commercio di Belluno e Treviso, Mario Pozza - l'effetto sulle imprese che potranno attivare le richieste in base al loro consorzio di garanzia sarà molto più ampio. Si tratta di uno stanziamento che è tornato possibile dopo tempo visto che era stato impedito alle Camere di commercio di intervenire in questo modo».

SCORAGGIATI

«Siamo scoraggiati - ammette Mario Pozza - siamo preoccupati di perdere mercati, la situazione poi diventa sempre più complicata. Pensiamo alle banche, sono già ingolfate, con i dipendenti in smart working, a ranghi ridotti, la burocrazia che non manca. Anche solo la rinegoziazione di un muto diventa una faccenda complicata. Ci auguriamo solo che le cose si sblocchino in fretta e che si possa riprendere a lavorare in sicurezza».

LA SITUAZIONE IN GERMANIA

Ieri pomeriggio c'è anche stato l'incontro con il segretario generale della Camera di Commercio Italiana per la Germania Eliomaria Narducci ha esposto alle Categorie economiche di Belluno l'aggiornamento sulla situazione in Germania. «Una condizione molto simile a quella Italiana - ha spiegato - per quanto riguarda le restrizioni sociali, mentre la produzione è attiva. Alle micro e piccole imprese, quelle con meno di 10 dipendenti, che rimangono chiuse vengono dati dai 9mila ai 14mila euro una tantum. Per quanto riguarda la cassa integrazione è di competenza degli Assessorati regionali al lavoro e sono giunte una moltitudine di richieste inaspettate che hanno rallentato le pratiche. Proprio per questo motivo però sono in programma nuove assunzioni di personale».

SUL FRONTE INTERNO

Intanto sul fronte interno è uscito un primo conteggio delle imprese bellunesi che hanno chiesto la possibilità di continuare a produrre, attraverso la dichiarazione alla prefettura di essere indispensabili alla filiera produttiva. A Palazzo dei Rettori sono arrivate mille domande. Si tratta di una mole di documenti composti non solo dalle auto-dichiarazioni di chi era tenuto a farle ma anche da una serie di aziende che rientrando nei condici Ateco e che non erano obbligate. In totale le aziende che hanno chiesto di poter riaprire i cancelli, in provincia di Belluno, sono circa seicento. La task force messa a punto dalla prefettura, radunando Camera di Commercio e Guardia di Finanza, ha già individuato 44 aziende che pur avendo presentato l'autocertificazione non hanno i requisiti necessari, non sono quindi indispensabili alla filiera. A presentare le domande le imprese di diversi settori, alcune del settore metalmeccanico ma anche rappresentanti di commercio. Imprenditori convinti che la loro attività fosse indispensabile alla filiera. La commissione tecnica l'ha interpretata diversamente, ritenendo non ci fossero i requisiti necessari.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA