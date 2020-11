LO STANZIAMENTO

BELLUNO Al Veneto oltre 6 milioni di euro per la didattica digitale integrata. A Belluno ne arriveranno 331.217. Ad annunciarlo, ieri, è stato il Ministro bellunese per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, in seguito alla ripartizione territoriale per la didattica digitale con i fondi messi a disposizione da decreto Ristori' nel consiglio dei ministri dello scorso 27 ottobre. Serviranno per aiutare gli studenti ad affrontare le prossime settimane di lezioni distanziate, per pc, webcam e tutto quanto è oggi necessario ad assicurare il prosieguo dell'anno scolastico per tutti e ad andare incontro alle difficoltà delle famiglie che, gli strumenti, non possono davvero acquistarli. «6 milioni e 200 mila euro per la didattica digitale integrata sono destinati alle scuole del Veneto: fondi stanziati dal decreto Ristori', approvato la scorsa settimana, per dare ancora una volta una risposta immediata da parte del Governo alle istituzioni scolastiche del Paese spiega D'Incà, soddisfatto -. A livello territoriale le scuole della provincia di Belluno riceveranno 331.217 euro; quelle della provincia di Padova 1.100.316 euro; nella provincia di Rovigo 313.724 euro; in quella di Treviso 1.120.861 euro; in quella di Venezia 1.040.832; nella provincia di Verona 1.126.768 euro e in quella di Vicenza 1.176.197 euro. Queste risorse permetteranno agli Istituti scolastici di acquistare dispositivi digitali e strumenti per le connessioni che saranno forniti in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti».

IL MODELLO

La distribuzione delle risorse è avvenuta secondo il numero degli alunni di ogni istituto e dell'indicatore Ocse Escs' che permette di individuare le scuole con un contesto di maggiore disagio socio economico e in cui sono meno diffuse le strumentazioni digitali. Lo stanziamento complessivo, a livello italiano, in tutta Italia, è di 85 milioni di euro e permetterà di fare acquistare alle scuole, in base alle proprie necessità, oltre 200 mila nuovi dispositivi e oltre 100 mila connessioni. «Si tratta di un ulteriore investimento per la scuola che, come ho ribadito in più occasioni e continueremo a ricordare, rappresenta un settore determinante per il nostro Paese conclude -. Ci troviamo in un periodo di difficoltà provocato dalla pandemia del Covid, ma abbiamo lavorato senza sosta per la sicurezza dei nostri studenti, garantendo, tra le varie misure, 11 milioni di mascherine al giorno per studenti, docenti e personale scolastico. Il Governo continuerà a investire per la formazione e per il futuro dei nostri ragazzi».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

