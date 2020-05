Stagione balneare al via. Taglio del nastro ieri per lo stabilimento Manzoni, tra i primi a riaprire i battenti assieme ad altri 7 consorzi. Per la prossima settimana, invece, apriranno tutti gli altri. Massima l'attenzione alla sanificazione, con tanto di bagni autopulenti, pulizia quotidiana di tutte le strutture e ombrelloni automatici. A partecipare alla cerimonia di apertura anche i presidenti delle associazioni di categoria cittadine, come Aja, Confcommercio, Federconsorzi e Unionmare, per sottolineare l'importanza del momento. «Come nostra abitudine ha detto Amorino De Zotti, presidente dello stabilimento Manzoni siamo pronti per affrontare al meglio la stagione. Abbiamo ricevuto tante promesse ma pochi fatti concreti. Non ci resta che lavorare e accogliere gli ospiti nel modo migliore». E ieri sono stati numerosi i turisti sotto l'ombrellone, rigorosamente in costume e mascherina. Sessanta gli hotel che hanno riaperto, alcuni dei quali già sold out, tanto che ieri mattina si sono viste anche i primi serpentoni di auto in coda per entrare in città. Code di camper anche verso Cavallino, dove i campeggi hanno registrato un boom di presenze. Pronta ad accogliere i suoi turisti anche Eraclea Mare. Di fatto ieri la località ha dato inizio alla nuova stagione balneare. «E' un momento particolare per il turismo ha commentato il presidente di Confcommercio Angelo Faloppa ma i nostri imprenditori stanno rispondendo con la consueta professionalità e passione». (g.bab)

