Lo spread sale a quota 166 punti Rischio manovrina da 5 miliardi

I MERCATIROMA Arriva la conferma. Bruxelles non aprirà sull'Italia alcuna procedura per debito eccessivo, ma ribadirà la richiesta di una correzione dei conti di circa lo 0,3% del Pil. Il che vuol dire far scattare una manovrina da 5 miliardi. Non solo. Tra le raccomandazioni che la Commissione Ue rivolgerà all'Italia c'è anche l'invito ad andare avanti nel processo di stabilizzazione del sistema bancario e con la riduzione degli Npl. E su un altro fronte ad intervenire sulla Pa e su tutte quelle derive che possono ridurre slancio alla...