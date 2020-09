LO SPORT

VENEZIA Avvio del massimo campionato di basket stasera al Taliercio per l'Umana Reyer Venezia contro Brindisi, gara in cui la capienza dell'impianto e stata leggermente aumentata, secondo le ultime disposizioni della regione Veneto e viene portata a 700 spettatori. Gianfranco Bettin, capolista Verde Progressista esprime però le sue perplessità su tale scelta vista la situazione epidemiologica attuale che fa registrare un aumento dei contagi. «Nel quadro attuale, anche alla luce della valutazione del Comitato tecnico-scientifico (Cts) istituito presso la Protezione Civile, chiedo al sindaco di Venezia, al direttore dell'azienda sociosanitaria competente e al Prefetto se si ritenga che vi siano comunque le condizioni necessarie per consentire questa affluenza scrive Bettin in una nota - sembra, invece, che l'aumento dei casi di contagio attualmente in corso e il quadro generale della pandemia consiglino maggiore prudenza e, dunque, un numero ben più ridotto di presenze (si fa notare che il Taliercio sarebbe aperto per 700 persone su una capienza di 3500, mentre, ad esempio, lo stadio Meazza di San Siro a Milano sarà oggi aperto per mille spettatori a fronte di una capienza di circa 80 mila), a tutela della salute pubblica e a rispetto del necessario principio di precauzione».

E a confermare che la situazione, per quanto riguarda lo sport, è certamente rischiosa, arriva la notizia che due giocatori della Fenice Veneziamestre sono stati trovati positivi al Covid-19. Brutta tegola per la società arancioneroverde ad esattamente tre settimane esatte dall'avvio del campionato di A2 di calcio a 5. Due ragazzi erano a letto con la febbre ed hanno quindi effettuato i tamponi che hanno purtroppo dato esito positivo. Sospesa l'amichevole con il Maniago che doveva aver luogo ieri e al momento anche le altre attività. I giocatori avrebbero dovuto iniziare dalla prossima settimana ad effettuare i tamponi in vista dell'inizio della stagione ma naturalmente hanno affrettato i tempi recandosi all'ospedale all'Angelo di Mestre. Ora bisognerà attendere gli esiti, che dovrebbero arrivare tra un paio di giorni e capire se si tratta di una situazione isolata o se il virus si è diffuso anche tra i compagni. Una situazione comunque molto difficile che naturalmente condizionerà l'avvio di stagione.

«Augurandoci che il problema sia circoscritto ai due ragazzi si complica notevolmente la situazione per noi commenta il presidente della Fenice Zago interrompere una preparazione che già era particolare dopo uno stop così prolungato ormai a ridosso dell'inizio del campionato sicuramente ci condizionerà. Purtroppo le misure e la precauzioni da seguire, per una società come la nostra che seppure milita in A2 è di fatto amatoriale, sono davvero difficili, sia a livello economico che logistico, ed è davvero difficile ragionare in prospettiva se le problematiche che stiamo affrontando dureranno a lungo».

