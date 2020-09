LO SPORT

MESTRE A distanza di ben 210 giorni si torna oggi al calcio giocato (ore 15.30) con la Coppa Italia di Eccellenza. Ciò nonostante preoccupazioni e malumori superano e non di poco i sorrisi per le prime gare ufficiali del calcio dilettanti dopo il lockdown, essendo coinvolte le società in un vero e proprio caos che fa benedire la decisione del Comitato veneto di rinviare a domenica prossima l'inizio dei campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria.

Alla vigilia delle sfide odierne, infatti, incertezza totale sull'apertura o meno al pubblico degli impianti sportivi ex dpcm del 7 agosto. Molte società hanno compiuto sforzi importanti per adeguarsi alla normative sanitarie anti-Covid, vanificati in extremis dalle Questure, evidentemente preoccupate per il mantenimento dell'ordine pubblico. Sotto osservazione, in particolare, l'atto dell'acquisto del biglietto d'ingresso che, per evitare assembramenti, dovrebbe esser reso possibile solo in prevendita e con modalità on-line quantomeno complicate per i dilettanti, tanto che domani il Cr Veneto si muoverà chiedendo ulteriori, ennesimi chiarimenti alla Federcalcio.

A porte chiuse gioca innanzitutto il Sandonà detentore del trofeo, davanti agli spalti vuoti dello stadio Zanutto con i trevigiani della Liventina (arbitro Simeoni di Conegliano). Sempre per il girone 7 il Portogruaro, che per tutta la settimana aveva informato i propri tifosi su modalità e tempistiche di accesso al Mecchia, ha alzato bandiera bianca e oggi col Portomansuè (Jusufoski di Mestre) i cancelli rimarranno chiusi «per decisione della Questura di Venezia-Osservatorio ordine pubblico». Stessa situazione a Padova per la Calvi Noale in visita all'Arcella (Liviero di Vicenza). Per le veneziane uniche porte aperte, salvo contrordini dell'ultima ora, nel girone 6 per il derby Spinea-Real Martellago allo stadio Allende (Dallagà di Rovigo) e a Salzano per Robeganese Fulgor-Union Pro (Tiozzo Fasiolo di Chioggia).

