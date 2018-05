Lo spirito di Stella, boom di prenotazioni per un'esperienza in mare senza barriere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESCURSIONEVENEZIA Sono già 140 gli iscritti diversamente abili a Venezia per una esperienza di navigazione sul catamarano Lo Spirito di Stella, il primo al mondo completamente accessibile, in occasione della campagna 2018 di WoW-Wheels on Waves. Un viaggio per mare lungo 14 tappe, partito da Lignano il 28 aprile e con arrivo, dopo aver solcato tutte le coste italiane, il 14 ottobre a Trieste, compiuto dal catamarano che è giunto in questi giorni in laguna dopo la partenza effettuata a Lignano il 28 aprile scorso. L'imbarcazione, priva di...