L'ANALISI

TREVISO Oltre il 40 per cento delle imprese manifatturiere trevigiane, in questi mesi, ha adottato forme di smart working e quasi due su dieci hanno modificato la propria produzione per rispondere alle nuove esigenze di mercato e continuare a operare. La recente indagine curata dalla Camera di commercio testimonia come il sistema produttivo locale abbia cercato di reinventarsi per fronteggiare le ripercussioni della pandemia di coronavirus. Lo stesso ente camerale ha riorganizzato le proprie attività, puntando fin dai primi giorni dell'emergenza sul telelavoro a distanza: al culmine, 122 dipendenti su 132 totali (un centinaio quelli in provincia di Treviso) hanno operato da casa propria continuando a garantire i servizi all'utenza. L'istituzione distribuirà a tutti computer e tablet (anche a chi in questo periodo ha utilizzato propri apparecchi personali) per non farsi cogliere di sorpresa in future circostanze simili.

L'ESPERIMENTO

Già ora, però, l'esperimento ha avuto successo, tanto che in alcuni ambiti potrebbe diventare strutturale: ad esempio quelli relativi all'assistenza delle imprese per le esportazioni e le attività all'estero, in cui la formula virtuale può consentire una consulenza ancor più veloce e personalizzata dello sportello fisico. Non a caso un apposito team sta censendo le funzioni che, in futuro, potrebbero continuare a essere svolte da remoto: secondo le prime stime potrebbe proseguire fino a metà delle posizioni attivate in questo periodo. Questo, tra l'altro, permetterebbe di liberare spazi nell'ottica della riqualificazione del palazzo di piazza Borsa: dopo il definitivo naufragio del trasloco all'Appiani, un'idea potrebbe essere ripensare lo storico edificio per renderlo sempre più un centro polifunzionale, ospitando anche attività private e servizi in collaborazione con altri enti, come agenzie regionali o Comune.

LE NOTE POSITIVE

Tra le molteplici e pesanti ripercussioni negative dell'epidemia, la Camera di commercio ha, però, voluto mettere in luce anche alcuni esempi della capacità di reazione da parte delle aziende. Ecco allora che la Irinox di Corbanese di Tarzo, eccellenza nella produzione di abbattitori per alimenti e di quadri elettrici in acciaio inox, ha fatto ampio uso di piattaforme digitali per mantenere i contatti con i clienti. Alla Perfomance Based, agenzia di soluzioni web di Oderzo, i 25 tecnici hanno lavorato in modalità smart. E si sono trovati così bene, sottolinea il manager Fabio Sutto, da non voler quasi rientrare in azienda, neppure ora. Ne ha beneficiato anche la produttività: «Certo senza la crisi probabilmente sarebbe aumentato di più, ma comunque manteniamo il fatturato in linea con l'anno scorso».

I TASTI DOLENTI

Purtroppo non sempre va così bene. Mario Pozza, presidente della Camera di commercio trevigiano bellunese, si fa portavoce dell'amarezza (parole sue) di molti imprenditori nostrani di fronte a certe decisioni governative: «Molte aziende hanno investito per convertire la produzione e realizzare dispositivi di protezione individuale. Poi il commissario straordinario Arcuri è entrato a gamba tesa, con l'iniziativa delle mascherine a 50 centesimi. Più che una strategia per calmierare il mercato, questi mi sembrano ragionamenti di stampo stalinista». A proposito di chi ha modificato la propria produzione, c'è anche Giotto, realtà della cooperazione sociale, nota tra l'altro per i progetti di qualificazione professionale e inserimento lavorativo dei detenuti del carcere Due Palazzi di Padova. Ferme le lavorazioni svolte di solito per un noto marchio di valige, ha convertito i propri macchinari per realizzare mascherine. Proprio con il supporto della Camera di commercio, la coop punta ad avviare delle iniziative anche all'interno della casa circondariale di Treviso, dove finora non è mai stata presente, ma dove sono stati trasferiti alcuni suoi ex lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

