Lo smalto di Josepha e la bufala on line: messo dalle volontarie per consolarla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA La questione migranti continua a essere al centro del dibattito politico. E se da una parte il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi spiega che le navi della missione Sophia continueranno a sbarcare in Italia, dove troveranno «i porti sempre aperti», dall'altra il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha emesso una direttiva per modificare il sistema dell'accoglienza in Italia. Un tema a lui molto caro, che punta a ridimensionare costi e benefici verso quei migranti che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento dello...