Lo sforzo degli esercenti Luminarie per la ripresa

VENEZIA Tutti insieme per le luminarie. È stato uno sforzo congiunto, quello che ha visto protagonisti l'Aepe (associazione dei pubblici esercizi veneziani), esercenti e Comune. L'obiettivo era quello di portare le luci in città e così dalla Lista di Spagna fino a Santi Apostoli un fiume di colori accoglierà veneziani e turisti per le feste di Natale, fino a Carnevale. «Le luminarie, che saranno tolte dopo il Carnevale, sono un segnale importante che le nostre imprese hanno voluto dare alla città», ha spiegato Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe. Ciò perché oltre ai danni dell'acqua alta, gli esercizi commerciali hanno voluto far fronte ad un ulteriore impegno economico: «Pagando di tasca propria, questi imprenditori hanno voluto dare un segnale concreto di ripartenza e di fiducia - ha continuato Pancin . Nonostante gli ingenti danni prodotti da questa Aqua Granda, siamo riusciti a creare una Venezia ancora più bella e ancora più attrattiva per tutti coloro che la vorranno visitare».

Tutto è cominciato nella zona che storicamente l'Aepe sostiene: «Questa volta c'è stata un'adesione più diffusa, che ci ha portati a raggiungere fino a campo Santi Apostoli». La volontà dell'associazione di categoria è far capire lo spirito che ha contraddistinto chi si è dato da fare per ricreare le luminarie anche quest'anno: «C'è stato un forte senso di appartenenza - prosegue Pancin - che ha fatto sì che si sia fatto un ulteriore sforzo e di ciò siamo molto felici. Anche per questo riteniamo che la nostra città sia ancora più bella del solito». Nulla ha fermato gli esercenti: «Già il 12 novembre stavamo organizzando tutto quanto, ma quella settimana è successo di tutto e ci siamo dovuti fermare. Per fortuna siamo riusciti a riparare all'ultimo momento». Per questo il direttore dell'associazione continua ringraziando tutti gli attori che hanno reso possibile quando si vede: «Va sottolineato l'aiuto che l'amministrazione comunale ci ha fornito, sia in termini di contributo, mettendo una quota della cifra necessaria, che organizzativo. Un grazie va anche a Vela e Veritas».

Oltre a loro, un plauso da parte di Pancin è rivolto all'azienda Cinain, che si occupa di queste operazioni: «È un'azienda del territorio (si trova al Redentore, ndr) e ci è venuta incontro applicando tariffe agevolate». Da ultimo, il direttore dell'associazione spiega come questo debba essere visto come un segnale: «Vogliamo far capire che la città è viva e che l'acqua alta è passata. Sebbene il ricordo sia ancora fresco, è molto bello vedere che tutti si sono stretti per far ripartire da subito Venezia».

