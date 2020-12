LO SFOGO

VENEZIA Luigi Brugnaro a ruota libera. Ancora una volta il sindaco si è scatenato in una conferenza stampa fiume, quella per gli auguri di fine anno, in cui se l'è presa con i sindacati, il governo, ha rivendicato il suo ruolo di imprenditore e difeso così anche la scelta di mantenere chiusi i musei civici fino ad aprile. Ha bollato di «incapacità» e «anarchia» i 5 Stelle, ha descritto certi politici del Pd come «cavalli bolsi». Si è paragonato a Pierre Cardin, pure lui stoppato nei suoi investimenti in laguna. Per finire, tornando a definirsi «filogovernativo», dopo tante critiche, e annunciare l'arrivo del G20 dell'Economia che sarà ospitato all'Arsenale dal 7 all'11 luglio del prossimo anno (ne parliamo in dettaglio a pagina 9 in parte nazionale)... Oltre un'ora di esternazioni del solo sindaco, dopo un carrellata su assessori e consiglieri delegati che hanno avuto il loro minuto a testa. Appuntamento tradizionale, quest'anno con location e modalità straordinarie, come impongono i tempi di pandemia: il sindaco nella control room del Tronchetto, in collegamento esterno i membri della Giunta e i giornalisti.

MUSEI E PARTECIPATE

Presa la parola dopo consiglieri e assessori, il sindaco è entrato subito nel vivo, con la chiusura dei Musei civici, formalizzata dalla Fondazione. «Mi assumo completamente la responsabilità di indirizzo sulle partecipate, come i Musei civici. L'obiettivo è tenerli chiuse fino a quando non torneranno i turisti. Abbiamo approvato un budget, ma sarà aggiornato ogni mese». Scelta criticata da più parti, anche per i lavoratoti in cassa integrazione al 100%. «Non ci possiamo permettere di buttare energie e soldi al vento - ha ribattuto Brugnaro -. Bisogna essere pronti a ripartire, salvare l'azienda. Questo vale per la Fondazione Musei civici, come per le altre partecipate, Casinò, Actv...».

CONTRO SINDACATI...

Nel suo ragionamento-sfogo ha poi chiamato in causa il Governo («Siamo dalla parte di chi lavora, delle imprese, su cui si scaricano le inefficienze del Governo. Ora anche quelle del vaccino!»), ma soprattutto sul sindacato, criticando lo sciopero in piena pandemia. «Ma i dipendenti del Comune hanno capito, hanno aderito in pochi, salvo frange strumentalizzate. Una vergogna! C'è un segretario comunale che ha fatto campagna elettorale contro di me». Ha detto riferendosi, senza citarlo, a Mario Ragno, della Uil. «Questo la dice lunga sulla manipolazione di chi lavora. Ma sono battaglie di retroguardia, dal sapore ideologico, sindacale. I cittadini hanno capito e sono stato rieletto. Ora anche ai dipendenti dei musei dico che stiamo lavorando perché l'azienda resti forte, di avere fiducia: appena torneranno i turisti, saremo pronti a ripartire».

...E AMBIENTALISTI

A precisa domanda sui programmi per Actv, Brugnaro ha glissato: «Al di là delle strumentalizzazioni dei soliti noti, abbiamo dei piani. Ne parliamo con i sindacati, poi li presenteremo». Ha citato, invece, il caso del termovalorizzatore di Fusina («Un progetto nato in un'ottica ambientalista, da paese del nord Europa»), criticando l'opposizione di certi «ambientalisti cinquantenni. A loro nemmeno parlo. Mi rivolgo ai giovani: quelle sono idee sbagliate che bloccano il futuro. Ho una cultura più industriale, meno corporativa, trovo soluzioni».

LA TELEFONATA A CACCIARI

In un crescendo di critiche ai politici, ha riferito anche di una sua recente telefonata a Massimo Cacciari. «Non l'ho inserito nel comitato per i 1.600 anni di Venezia perché non voleva essere coinvolto. Era d'accordo. E non ha un giudizio positivo su questa classe dirigente che lui conosce meglio di me. Di più non dico, era una telefonata privata»

IMPRENDITORI OFFESI

Altro tema, gli investimenti perduti. «Dove sono andati quelli che parlavano male del turismo? Ora chi è senza lavoro se li andrebbe a prendere a casa. La verità è che il turismo è cresciuto perché abbiamo perso Marghera e il suo lavoro. E il protocollo fanghi è ancora fermo al ministero dell'Ambiente!». In questo sfogo anche il ricordo di Pierre Cardin, «ultimo esempio di offesa ad un imprenditore che voleva investire. Quello che è successo all'imprenditore Brugnaro - il sindaco si è citato così - che voleva fare il palazzetto ai Pili. Altro che conflitti di interessi», Un crescendo fino alla chiusa un po' polemica, un po' ottimista. «In Veneto hanno ragione a volere l'autonomia. Ecco perché non siamo riusciamo a ottenere investimenti in questi ultimi quarant'anni. Ma adesso sblocchiamo le cose... Quel che serve è la fede».

Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA