LO SFOGO VENEZIA «Abbiamo problemi a causa del moto ondoso e non tutti i

LO SFOGOVENEZIA «Abbiamo problemi a causa del moto ondoso e non tutti i visitatori sono contenti di sbarcare alle Fondamente Nove». Ieri e oggi i lancioni che provengono da fuori Venezia devono attraccare lontano da San Marco, ad un pontiletto alle Fondamente Nove, come prevede l'ordinanza del sindaco sui giorni da bollino nero. Per recuperare i gruppi al pomeriggio però, spiega un operatore, i motoscafi gran turismo devono comunque andare a prelevarli a San Marco, e il problema delle presenze nell'area marciana non si risolve.SBARCO E...