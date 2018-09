Lo sfogo di Franzin: da Gaiatto solo bugie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERROGATORIPORDENONE «Ho provato a cercarlo mille volte sia al telefono che in ufficio a Portogruaro. Quando riuscivo a parlarci mi diceva sempre di stare tranquillo, che i soldi sarebbero arrivati presto. Invece ho perso tutto: da Gaiatto ho ricevuto solo bugie». Provato, ma a testa alta, Massimiliano Franzin, 45 anni di Oderzo, è stato l'ultimo degli indagati che ieri mattina, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Remo Lot, ha varcato la soglia del Tribunale di Pordenone per presentarsi di fronte al gip Rodolfo Piccin per...