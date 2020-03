LO SFOGO

CIBIANA «Vista la situazione e il non sostegno del governo io al momento sono costretto a chiudere almeno fino al 3 aprile. Se poi la situazione resta invariata chiuderò definitivamente». Lo ha annunciato ieri a tutti i clienti tramite i social e con un cartello affisso al locale chiuso, il titolare del Taulà dei Bos di Cibiana, Federico Vicentini. «Mi dispiace di non poter offrire neppure il servizio bar - afferma nel messaggio ai clienti -, ma se il governo se ne frega e non interviene con chiarezza in merito ad aiuti, purtroppo non posso permettermi di sostenere spese che già così molto probabilmente non mi metteranno in condizioni di riaprire». Un fisso mensile di 10mila euro: queste le spese del Taulà che dà lavoro a 3 dipendenti, paga un affitto e rappresenta l'unico bar del paese di Cibiana. Se la decisione di Vicentini di chiudere per sempre, diventerà definitiva il 3 aprile nel paese dei murales gli abitanti per bersi un caffè dovranno salire al Passo, facendosi 6 chilometri. «Per un mese esatto non avrò più reddito - spiega Vicentini - e i tre dipendenti, che devo mettere in ferie dovrò pagarli. Se, come penso io al 3 aprile, non cambierà nulla e se salta la Pasqua qui non ci sarà possibilità di risollevarsi più». «Sinceramente - prosegue - al scelta di farci restare aperti dalle 6 alle 18 per un ristorante come il nostro, che lavora soprattutto con le cene, è una presa in giro: a quel punto chiudimi basta. Il virus non si trasmette dalle 6 alle 18? E poi ancora: fino a sabato sembrava di essere in pieno agosto, con turisti e tanta gente. Forse perché è stata sottovalutata la cosa da chi di dovere prima? Cosa è cambiato adesso? Io non credo che il 3 di aprile sarà tutto risolto e sinceramente i dipendenti posso metterli in ferie per un mese, ma poi? Dovrò chiudere». Ma non si scoraggia totalmente ancora: la prossima settimana dalle 19 alle 20 proporrà una pizza in pala su prenotazione con consegna fuori dal locale. «Non sappiamo a cosa andremo incontro - prosegue - se e quando ci saranno i rimborsi. Se fanno come con Vaia, che hanno rimborsato dopo un anno abbondante e solo la merce deperibile che abbiamo buttato via. Nessuno ci ha mai risarcito le 2-3 settimane di lavoro perse». Così ieri Vicentini ha svuotato i frigoriferi, eliminando il cibo reperibile e ha abbassato la serranda. Forse per sempre.

