LO SFOGO

BELLUNO Una guerra ad un nemico invisibile è quella che ogni giorno stanno affrontando anche nel Bellunese medici di base, infermieri, personale sanitario e volontari della protezione civile. Una guerra che costringe alla difensiva, alla strenua ricerca di proteggere un fronte il cui valore è pressoché inestimabile. È la vita, la vita di migliaia di persone che tutti questi soldati stanno cercando di proteggere. In prima linea si ritrovano i medici di base, ogni giorno in trincea, sottoposti a fortissime cariche di stress e a lunghe e tortuose giornate di lavoro, districandosi in una labirintica burocrazia, che più che fornite supporto crea dubbi e incertezze, legate ad esempio alla prescrizione del certificato di malattia, da rilasciare alle persone che si trovano in quarantena. Mancano infatti delle normative precise, manca quindi una linea univoca da seguire. I medici di base sono difatti le prime figure a cui si approccia il paziente in caso di necessità e sono dunque i primi ad aver scontato il prezzo più alto: il sacrificio della propria salute, per la salvaguardia e la tutela dei propri pazienti.

LE DIFFICOLTA'

Ma ritornando a parlare di queste invisibili trincee in cui si ritrovano i medici di medicina generale, quali sono le difese che essi possono mettere in gioco in questi momenti sempre più difficili? «Il grosso problema», sottolinea il dott. Roberto Sernaglia, presidente provinciale dello Snami (sindacato autonomo nazionale dei medici italiani), «è che non siamo forniti di presidi medici adeguati: mascherine Ffp2 e Ffp3 per visitare i pazienti». Queste particolari mascherine, destinate a tutto il personale sanitario, differiscono dalle mascherine chirurgiche in quanto presentano una stratificazione tripartita a diversa densità, composta da uno strato esterno, intermedio ed interno, utile per bloccare le particelle virali, attraverso una tecnologia filtrante. La differenza tra una mascherina chirurgica e una maschera dotata di filtro sta nel grado di protezione che essa può dare: la prima è utile come protezione individuale, nel caso in cui si voglia ridurre il rischio di infezione tra una persona ed un'altra, ma risulta insufficiente a bloccare l'aerosol infetto di un individuo potenzialmente contagiato. Ed inoltre, altra problematica legata all'utilizzo di questo dispositivo di protezione, il suo potere filtrante si esaurisce dopo qualche ora, a causa dell'umidità assorbita, che ne riduce l'efficacia.

SENZA ARMI

«Siamo mandati al fronte con le scarpe di cartone» aggiunge il dott. Sernaglia, il quale ricorda che il 25 febbraio, il sindacato dei camici bianchi, durante il comitato aziendale, aveva sollecitato la direzione medica dell'Ulss 1 Dolomiti per l'ottenimento e la distribuzione di un numero adeguato di mascherine. «Attualmente abbiamo ricevuto due presidi medici, di cui uno però risulta non conforme» conclude il dott. Sernaglia, che racconta come i medici di base siano allarmati dalla situazione in cui si ritrovano ad operare, in assenza di un numero adeguato di materiale sanitario. «Noi come sindacato» afferma il dott. Sernaglia, «avevamo cercato, sia a livello regionale che nazionale, dei presidi per nostro conto, però questi si trovano (verosimilmente) bloccati alle frontiere». Emergono inoltre delle perplessità legate al tema tamponi. La posizione del dott. Sernaglia è chiara: il tampone risulta indispensabile, ma sottoporre il personale medico ad un controllo a tappeto è una strategia che può essere ridimensionata. Difatti, nel momento in cui si lavora con materiale sanitario non idoneo, si potrebbe inizialmente risultare negativi al tampone ma il rischio, sempre più alto, a cui vanno incontro in particolare i medici di base, è quello di poter contrarre la malattia successivamente.

Gloria Vardanega

© RIPRODUZIONE RISERVATA