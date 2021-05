Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SFOGOBELLUNO «Le case di riposo sono una cristalleria e il covid è un elefante. In questo contesto, i sanitari che non si vaccinano sono potenzialmente degli assassini». Ci va giù pesante, Roberto Volpe, presidente dell'Unione regionale degli istituti per anziani (Uripa), nei confronti di chi non vuole vaccinarsi pur lavorando a stretto contatto con le persone più fragili. Il ricordo di quei mesi da bollino rosso, in cui il covid era...