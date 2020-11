LO SFOGO

BELLUNO «La situazione è sfuggita di mano. Siamo messi peggio che a marzo». Sono disperati i sindaci bellunesi. Non tutti, certo, ma la difficoltà nel gestire la seconda ondata di contagi è palpabile. Si manifesta, ad esempio, nei post che i primi cittadini pubblicano ogni giorno sul loro profilo Facebook. L'appello è alla responsabilità di ciascuno. Vengono ripetute le regole da seguire. Le norme da rispettare. E si invita alla prudenza. Tra 15 giorni, secondo le previsioni, i posti letto nei reparti Covid e nelle terapie intensive degli ospedali italiani saranno saturi. È questa prospettiva allarmante, unita ai nuovi focolai all'interno delle case di riposo, a spingere i sindaci a prendere per il colletto i loro cittadini nell'ultimo disperato tentativo di salvare il salvabile. Quasi duemila persone, in provincia, sono risultate positive al Covid.

QUI BELLUNO

Nel capoluogo sono 120. «La situazione è molto grave spiega il sindaco Jacopo Massaro È vero che si fanno tanti tamponi ma ci sono situazioni di grande sofferenza. In primis le case di riposo che contano ancora tanti operatori positivi a casa. Di conseguenza ci sono molti anziani privi di assistenza. Bisogna essere responsabili». L'appello di Massaro è agli studenti «affinché portino la mascherina e rispettino le distanze» e agli anziani «a non passare le giornate a giocare a carte nei bar». Quello delle case di riposo è un tema caldo. Nella struttura Gaggia Lante-Sersa, di Belluno, sono emersi due casi. Un'anziana proveniente dal focolaio di Ponte, tornata positiva, e un operatore che lavora in area non Covid.

QUI AURONZO

Due positivi anche nella residenza per anziani Beata Gaetana Sterni di Auronzo che era finora rimasta immune alla pandemia. Il primo cittadino Tatiana Pais Becher chiarisce che si tratta di «un ospite e un operatore, entrambi sottoposti a tampone rapido ed ora in attesa dell'esito di quello molecolare». Gli attualmente positivi, ad Auronzo, sono saliti a 36 mentre i cittadini in isolamento sono 34. Tra questi ci sono gli alunni di una classe della seconda elementare, in cui un bimbo e un'insegnante sono risultati positivi. A questi si aggiungono due casi all'interno degli uffici comunali che «rimarranno operativi anche se i dipendenti lavoreranno in modalità smart working».

QUI SANTA GIUSTINA

Nuovi casi anche nella casa di riposo di Meano, a Santa Giustina, che era uscita indenne dalla prima ondata della scorsa primavera. Nella struttura ci sono circa 6 positivi. «Da noi i casi sono stabili da tre giorni ma nelle ultime settimane sono saliti molto velocemente» racconta il sindaco Ivan Minella. Sanata Giustina conta 52 persone positive e 30 in isolamento domiciliare. I dati sono già peggiori rispetto a marzo. «Nella prima ondata continua Minella siamo arrivati al massimo a 50 casi in totale, tra positivi e isolamenti. Ora siamo a 80. Abbiamo riattivato la spesa a domicilio e gli aiuti per la consegna dei farmaci. Qualsiasi persona che dovesse aver bisogno può chiamare il Comune o la Protezione civile».

QUI LONGARONE

Ieri, a Longarone, tutti i dipendenti e gli amministratori comunali si sono sottoposti al tampone rapido. «Colgo l'occasione aggiunge il primo cittadino di Longarone e presidente della Provincia Roberto Padrin per ribadire la mia preoccupazione sulla crescita del numero delle persone positive nel nostro comune (una quarantina). Non c'è nessun ricovero e la casa di riposo è salva. Almeno per ora. I positivi sono di tutte le età. Alcuni con i sintomi altri senza. Ma i numeri sono alti. Nulla a che vedere con marzo e aprile».

ALTRI APPELLI

Appelli anche dal sindaco di Zoldo, Camillo De Pellegrin: «Cerchiamo di essere responsabili». E da quello di Limana Milena De Zanet: «La situazione è preoccupante. I positivi stanno aumentando in modo esponenziale. Faccio appello al senso di responsabilità di ciascuno di voi».

Davide Piol

