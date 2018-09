CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SFOGOALPAGO Ha deciso e martedì non sarà a Cortina a presiedere il collegio docenti. Vanna Rossetti, preside dell'istituto comprensivo dell'Alpago ha detto no alla nomina da reggente sotto le Tofane e rimane seduta in Alpago dove è invece titolare da anni. È consapevole che il rifiuto le potrà costare anche il posto di lavoro ma questo non la ferma.«So che potrò essere licenziata. Ma ho deciso: io non prenderò servizio all'Istituto Omnicomprensivo Valboite di Cortina d'Ampezzo. Sono pronta a pagarne le conseguenze». Vanna Rossetti,...