IL CASO

VENEZIA Si è fidata di un trentenne conosciuto a Venezia la sera di Ferragosto e ha accettato di seguirlo a casa sua, in un'abitazione di fortuna nella zona dei Bacini dell'Arsenale. Ed è lì che una quarantenne residente del Miranese è stata oggetto di violenza sessuale e di percosse. Dopo una note di terrore, la donna è riuscita a darsi alla fuga e a rifugiarsi in un bar. Quindi sono arrivati i carabinieri, ai quali ha raccontato l'accaduto, confermato dai primi accertamenti medici ai quali si è poi sottoposta all'ospedale civile di Venezia. I militari dell'Arma si sono dunque messi alla ricerca dell'uomo, di nazionalità tunisina, riconosciuto grazie ad alcune fotografie segnaletiche mostrate alla donna, e lo hanno arrestato con la pesante accusa di violenza sessuale e sequestro di persona: sarà ascoltato questa mattina dal giudice per le indagini preliminari Francesca Zancan. A coordinare le indagini sull'episodio è il sostituto procuratore di Venezia, Patrizia Ciccarese.

UDIENZA DI CONVALIDA

Nel corso dell'interrogatorio di questa mattina l'indagato, assistito d'ufficio dall'avvocatessa Alessia Cavezzan, avrà la possibilità di fornire la propria versione su quanto accaduto in quella abitazione diroccata, nella quale aveva stabilito la sua dimora abituale.

Il gip dovrà decidere se convalidare l'arresto ed emettere la misura cautelare del carcere richiesta dalla Procura. Da valutare vi è la sussistenza del requisito della flagranza di reato (indispensabile per poter disporre un arresto), in quanto i carabinieri si sono recati a prelevare il giovane un paio di ore dopo il fatto. In ogni caso, anche se l'arresto non venisse convalidato, il giudice potrà disporre il carcere per l'indagato in considerazione del fatto che risulta essere senza fissa dimora e dunque potrebbe far perdere le sue tracce.

LE INDAGINI

Nel frattempo gli investigatori stanno cercando di ricostruire nei minimi dettagli la vicenda, ascoltando tutte le persone che possono essere in grado di fornire qualche dettaglio. La quarantenne miranese, infatti, era arrivata a Venezia per concludere la giornata di Ferragosto in compagnia di alcuni amici. In serata aveva incontrato il trentenne tunisino del quale evidentemente si fidava tanto da accettare, di spontanea volontà, di seguirlo fino a casa, nella zona dei Bacini dell'Arsenale. Un'abitazione di fortuna, in un immobile in cattivo stato di conservazione. La donna ha riferito di essere stata malmenata, presa a schiaffi, privata dei vestiti e costretta a subire un rapporto sessuale non voluto. Ai carabinieri ha spiegato di essere riuscita a fuggire da quella casa soltanto la mattina seguente, sottraendosi finalmente ai modi violenti del trentenne, lasciando parte dei suoi abiti nella sua casa.

Nel corso dell'interrogatorio di questa mattina l'indagato potrebbe anche scegliere di avvalersi della facoltà di non rispondere, in attesa di concordare la migliore strategia con il suo legale. Molto spesso in casi simili l'accusato si difende parlando di rapporto consenziente. Ma gli schiaffi e le percosse subite dalla quarantenne miranese mal si concilierebbero con una versione di questo tipo.

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

